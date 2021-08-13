شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة.. كيف ينهى السوق تداولاته هذا الأسبوع.. هبوط أم ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة و ترقب وحذر من المتداولين ، وذلك في انتظار بيانات القراءة الأولية لثقة المستهلك في الولايات المتحدة من جامعة ميشيجان.

وارتفع الذهب في مصر بحوالي 6 جنيهات أمس وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في مصر المعاملات الفورية لتربح قرابة 10 دولارات إلي مستويات تتراوح بين 1745 إلي 1750 دولار.

أسعار الذهب سجلت هبوط كبير الأسبوع الماضي بنسبة 4% لكن السوق صحح مساره في جلسات التداول هذا الأسبوع تحديدا يومي الأربعاء والخميس مرتفعاً لمستويات 1750 دولار، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر مرتفعا لتخطي 770 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تتراوح بين 770 إلي 772 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وفي ترقب وانتظار ما تسفر عنه جلسات التداول فى ختام هذا الأسبوع.