شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك "الجملة" اليوم.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة – 13 – 8 – 2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة، حيث استقر البلطى الأسوانى تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، أسعار البلطى مزارع 1 لتتراوح بين 20-23 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 ليسجل 17-19 جنيها للكيلو، وأسعار الفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.

وارتفعت أسعار البورى "1" لتترواح بين 60 – 70 جنيها مقابل 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49 – 57 جنيها للكيلو مقابل 47-53 جنيها، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان "1" 28-32 جنيها للكيلو، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.