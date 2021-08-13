الاقتصاد

أسعار الأسماك "الجملة" اليوم.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة – 13 – 8 – 2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة، حيث استقر البلطى الأسوانى تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، أسعار البلطى مزارع 1 لتتراوح بين 20-23 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 ليسجل 17-19 جنيها للكيلو، وأسعار الفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.

 

وارتفعت أسعار البورى "1" لتترواح بين 60 – 70 جنيها مقابل 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49 – 57 جنيها للكيلو مقابل  47-53 جنيها، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان "1"  28-32 جنيها للكيلو، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 

سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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