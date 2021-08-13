شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يواجه ضغط سلبي -تحليل - 13-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن الزوج من الثبات طويلاً فوق مستوى 153.00، ليتداول بسلبية يوم أمس ويستقر دون هذا المستوى، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بثبات السعر فوق 151.80، مع التذكير بأن الأهداف الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 154.50 ثم 155.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 154.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد