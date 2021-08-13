شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يرتفع بهدوء – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 0.9260، ويحصل السعر على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص اختراق هذا المستوى والتوجه نحو 0.9345 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.9200 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9180 والمقاومة 0.9280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد