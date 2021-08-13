شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر النفط من الثبات طويلاً فوق مستوى 69.25، ليتداول بسلبية ملحوظة ويستقر دون المستوى المذكور، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 67.45 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 65.20 كمحطة تالية.

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 69.25 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 69.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط