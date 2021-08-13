شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ السابع من تموز/يوليو، بينما لا يزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 110.38 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.42، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.32، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 110.46.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 81.2 خلال آب/أغسطس، والكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد قادم ولخمسة أعوام مقبلة.