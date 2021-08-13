شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى لها منذ أواخر آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وعكست آنذاك الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو 2020، بينما لا تزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1738 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1730 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1743، بينما حقق الأدنى له عند 1.1729.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.5% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 11.6% مقابل 10.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانان التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.1% خلال تموز/يوليو دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 10.9 مليار يورو مقابل 9.4 مليار يورو في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 81.2 خلال آب/أغسطس، والكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد قادم ولخمسة أعوام مقبلة.