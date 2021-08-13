شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء يكشف مساهمة الشباب في سوق العمل.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف، إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، طبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2019، ونسب البطالة طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2020، وفقا لما يلي:



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- بلـــــغ إجمـــالـي عــدد خريجـــي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصـــــة 456561 خريــــج ( 192403 ذكور ، 264158 أناث )

- 428561 هو عدد خريجي الجامـــعات الحكــومية بنسبة 93.9٪ وعدد 28000 خريجــاً من الجامــعات الخـاصة بنسبة 6.1٪.

- بلغت نسـبة مساهـمة الشـباب (18-29 سنة) فـــي قــوة العمـــل 38.7٪ (62.9٪ذكــــور، 13.3٪إنـــــاث).

- 38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوسط ، و 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و 17.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

- 7.5٪ من قوة العمل الشباب من الأميين، و6.1% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، و3.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، و3.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.

- بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكور ، 54.2٪ إنـاث)، وبلغت نسبـة الشبـاب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 23% من إجمالي العاملين (19.4٪ ذكور، 50.3٪إناث).

- بلغت نسبـة الشــباب المشـتركين في التأمـين الصـحي 17.9٪ من إجمالـي العاملين (14 % ذكـور، 46.5٪إناث)، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 15.4٪ (10.9٪ ذكور، 37.6٪ إناث).

- بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكـور ، 49.8٪ إناث) مقابل 12٪ للحاصلين على مؤهـل متوسط فني (9.5% ذكور ،33.5٪ إناث).