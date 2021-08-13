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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء يكشف مساهمة الشباب في سوق العمل.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
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- بلـــــغ إجمـــالـي عــدد خريجـــي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصـــــة 456561 خريــــج ( 192403 ذكور ، 264158 أناث )
- 428561 هو عدد خريجي الجامـــعات الحكــومية بنسبة 93.9٪ وعدد 28000 خريجــاً من الجامــعات الخـاصة بنسبة 6.1٪.
- بلغت نسـبة مساهـمة الشـباب (18-29 سنة) فـــي قــوة العمـــل 38.7٪ (62.9٪ذكــــور، 13.3٪إنـــــاث).
- 38.4٪ من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهـل متوسط ، و 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، و 17.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.
- 7.5٪ من قوة العمل الشباب من الأميين، و6.1% من قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، و3.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، و3.7% من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.
- بلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكور ، 54.2٪ إنـاث)، وبلغت نسبـة الشبـاب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 23% من إجمالي العاملين (19.4٪ ذكور، 50.3٪إناث).
- بلغت نسبـة الشــباب المشـتركين في التأمـين الصـحي 17.9٪ من إجمالـي العاملين (14 % ذكـور، 46.5٪إناث)، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 15.4٪ (10.9٪ ذكور، 37.6٪ إناث).
- بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكـور ، 49.8٪ إناث) مقابل 12٪ للحاصلين على مؤهـل متوسط فني (9.5% ذكور ،33.5٪ إناث).