شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن الدولة دعمت المشروع القومى للبتلو بحوالى 4 مليارات و500 مليون جنيه لدعم المربين حتى بلغ إجمالى المبالغ المخصصة للمشروع حى الآن حوالى 5 مليارات جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص مشروعات تشغيل الثروة الحيوانية والداجنة، و أن هناك زيادة فى انتاجنا من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 58% من احتياجاتنا للاستهلاك بعد مشروعات كبيرة فى الإنتاج الحيوانى.

وفى هذا الاطار شهدت أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المصرى اليوم الجمعة 13 – 8 – 2021 استقرارا لجميع الأصناف حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو ، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو ،وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.