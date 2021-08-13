شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزيلندي، بينما تراجع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 62.6 مقابل 60.9 في القراءة حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد تراجعاً 10.4% مقابل ارتفاع 80.4% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1,365.2% مقابل 2,531.6%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.25% ليربح 4.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,958.36، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 27.99 نقطة ويصل إلى المستوى 28,043.01.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.01% ليربح 0.47 نقطة ويصل إلى المستوى 4,973.82، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 5.50 نقطة ويصل إلى المستوى 3,530.24.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.31% ليخسر 81.62 نقطة ويصل إلى المستوى 26,436.20، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.45% ليخسر هو الأخر 46.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,161.91.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.03% ليربح 130.40 نقطة ويصل إلى المستوى 12,812.21، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 33.92 نقطة ويصل إلى المستوى 7,622.10.