شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد اختبار مستوى 0.7375 يوم أمس، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.7300.

كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 0.7225 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات دون 0.7375 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7280 والمقاومة 0.7375

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط