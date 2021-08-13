شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 71.20 ويستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح يوم أمس ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 69.65 وتمتد إلى 67.70 بعد كسر المستوى السابق.

التحرّك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 71.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.30 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط