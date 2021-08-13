شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس واقترب من هدفنا المنتظر عند 22.90، ويعود لتقديم بعض الميل الصاعد الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا لا زلنا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط بثبات السعر دون 23.75، مع الإشارة إلى أن كسر 22.90 سيدفع السعر إلى 22.20 كهدف تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 23.75 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 24.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.70 والمقاومة 23.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط