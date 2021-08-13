شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة لكسر مستوى 1750.00 لكنه أنهى تداولات يوم أمس فوقه، ويبدأ اليوم بميل صاعد ليشير إلى التوجه لتحقيق بعض المكاسب اللحظية خلال الجلسات القادمة، ليكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 1770.00 كمحطة أولى.

نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1797.00 كهدف إيجابي تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1750.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1740.00 والمقاومة 1775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد