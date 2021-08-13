شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق مستوى 1.3500، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2615 بشكل رئيسي.

تخطي مستوى 1.2535 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.3500 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2470 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد