شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر ارتفاعات جديدة – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين حول مستوى 110.40 منذ يوم أمس، ويحصل السعر على إشارات إيجابية من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 111.00 ثم 111.70 كمحطات رئيسية تالية.

الثبات فوق 110.15 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 109.65 ثم 109.22 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد