شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل ملحوظ بعد إعادة اختبار مستوى 1.3875، ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3760، ونتوقّع امتداد التداولات السلبية لتصل إلى 1.3680 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3875 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3720 والمقاومة 1.3875

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط