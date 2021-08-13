شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 13-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج اليورو مقابل الدولار بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1.1700، ويظهر تداولات إيجابية طفيفة الآن، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بانتظار استئناف الميل الهابط لكسر المستوى المذكور وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.1600.

الثبات دون 1.1780 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 1.1850 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1660 والمقاومة 1.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط