شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تستثمر مدخراتك بأمان.. 7 أنواع من صناديق الاستثمار تحقق لك عائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صناديق الاستثمار هي أنسب وسيلة لصغار المستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح من مدخراتهم، باعتبار أن الصندوق يدار بواسطة متخصصين ومحترفين في كيفية التداول في البورصة، وتنقسم أنواع الصناديق وفقًا لأهدافها الاستثمارية وهي:

-صندوق استثمار ذو العائد الدوري Income Fund

هذا الصندوق يركز استثماراته في الأدوات ذات العائد الثابت والتي توزع كوبونات بشكل منتظم، وخاصة السندات يناسب احتياجات المستثمر المحافظ، والذي يرغب في الحصول على توزيعات دورية دون مخاطر مرتفعة.

-صندوق النمو الرأسمالي Growth Fund

هذا النوع من الصناديق يستثمر في الأسهم التي تنمو رأسماليًا عبر مدد زمنية طويلة الأجل، وهذا الصندوق يناسب المستثمر الذي يرغب في الاستثمار طويل الأجل.

- الصندوق المتوازن Balanced Fund

هذا النوع من الصناديق له 3 أهداف ربح ونمو رأسمالي معتدلين والمحافظة على رأس المال، هذا الصندوق يناسب المستثمر المعتدل الذي يرغب في تحقيق عائد معقولة وتحمل مخاطر معتدلة.

-الصناديق ذات السياسة الاستثمارية المندفعة Aggressive Fund

هذا النوع من الصناديق يشبه صناديق النمو الرأسمالي ولكن يستثمر في أوراق مالية تتسم بأنها عالية المخاطر أملًا من المستثمرين فيها في تحقيق عائد أعلى، وتناسب هذه الصناديق المستثمر الذي يرغب في تحمل مخاطر عالية.

-صناديق المؤشرات ETFs

هذا النوع من الصناديق يستثمر في مجموعة من الأسهم التي يحتويها مؤشر معين في البورصة على سبيل المثال هناك صندوق يستثمر في الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 فقط.

-صناديق سوق المال قصيرة الأجل Money Market Fund

هذه الصناديق تستثمر فقط في أدوات سوق المال قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة، شهادات الإدخار، وغيرها والتي لا يزيد فترة استحقاقها عن 90 يوم، وهذه الصناديق تناسب المستثمر الذي يرغب في الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة لمواجهة احتياجاته.

- الصناديق الإسلامية

وهى نوع من الصناديق يقوم بالاستثمار في أصول تتوافق مع ما تقدره لجنة الشريعة في المؤسسة المالية التي تدير الصندوق.