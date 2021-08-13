شكرا لقرائتكم خبر عن شركات قطاع الأعمال العام تدرس تنفيذ مشروعات إعمار العراق وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عدد من شركات قطاع الأعمال العام، دراسة تنفيذ مشروعات تعمير فى العراق وليبيا ، بجانب المشروعات التى بدات فيها بالفعل وتم تنفيذ بعضها من خلال شركات القابضة للتشييد والتعمير .

وحول سبل الاستفادة من العمليات الواسعة للاعمار أكد الدكتور أسامة الحسينى، الخبير الاقتصادى، أن هناك فرص كبيرة الشركات المصرية للعمل فى دول الجوار ولا سيما أن تلك الشركات تمتلك سجلات حافلة من العمل فى العراق وليبيا ودول الخليج وكذلك السودان.

أضاف الحسينى، إنه لكى تستفيد شركاتنا من تلك المشروعات، لابد لها من التعرف على المشروعات المطروحة وذلك يمكن ان يتم من خلافات بارات الميدانية بتلك الدول وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بحيث تقف على طبيعة المشروعات.

أشار أن الامر الثانى هو اهمية المنافسة على الفوز بتلك المشروعات من خلال المناقصات العالمية التى تجريها تلك الدول،موضحا أن الامر الثالث هو فتح قنوات اتصال مع الاجهزة الحكومية المختصة فى تلك الدول.

وأضاف أسامة الحسينى، أنه من المهم ان تدعم شركاتنا العامة مواردها المالية للمنافسة على المشروعات التى تحتاج ملاءة مالية كبيرة، خاصة أن المردود على الشركات سيكون كبيرا ويعزز مواردها وارباحها.