شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام وجوائز وتطبيق أبرز خطط "الرقابة المالية" لتطوير القطاع غير المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية، مركز المعرفة للثقافة المالية، وهى منصة علمية معلوماتية تهدف إلى نشر المعرفة والوعي المالي وتطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتخطط لإطلاق العديد من المبادرات لرفع مستوى الوعى والثقافة المالية الاستثمارية فى السوق وأبرزها:

1- الاهتمام بخلق حوار مجتمعي مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمشاركة في حلقات مناقشة قبل إصدار أي تعليمات رقابية بهدف خلق مزيد من

التفاعل بين الهيئة والأطراف ذات العلاقة.

2- دعم تطوير مهارات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

3- تحسين اختبارات الهيئة التأهيلية للأشخاص المسجلين بسجلاتها المهنية وغرس ثقافة التعليم المهنى المستمر.

4- رفع مستوى التزام الأشخاص المرخص لهم بنظام السوق ولوائحه التنفيذية.

5- إنشاء تطبيقات على التليفون المحمول باسم الهيئة تهدف إلى نشر أخبار الهيئة والأخبار الاقتصادية العالمية والمحلية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

6- تنظيم ورش عمل ومحتوى مرئي ومسموع لنشر الثقافة المالية ومبادئ حماية المتعاملني لتوجييه عبر الوسائل الإعلامية.

7- الإعلان عن مسابقات بجوائز رمزية لطلاب كليات الإعلام والفنون التطبيقية لأحسن أفلام تعريفية قصيرة عن الأنشطة المالية غير المصرفية والأدوات المالية غير المصرفية والآليات المستحدثة، بعد تقديم برنامج توعية للطلاب بهذه الأنشطة.

8- إنتاج عدد من الأفلام التوعوية القصيرة بهدف نشر الثقافة المالية.

9- عمل لقاءات في وسائل الإعلام لتبسيط المفاهيم الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين، والتموي العقاري، وغير ذلك من الأنشطة.

10- غرس مبادئ التمويل والخدمات المالية غير المصرفية ضمن مناهج التعليم الأساسي وإرساء قيمة الادخار وتهيئة المستثمر الصغير، وكذلك غرس تلك المبادئ ضمن مناهج التعليم التجاري والجامعي.

11- إعداد منصة لتأهيل الشباب لسوق العمل بالشركات المالية غير المصرفية تتيح للشركات تقييم السيرة الذاتية للشباب ومؤهلاتهم وتأهيلهم من خلال التدريب بالشركات أو اقتراح برامج تدريبية مما يقدمها معهد الخدمات المالية وتتيح للشركات الاختيار بين الكوادر الشابة للعمل معهم وفقًا لمؤهلاتهم وقدرتهم.

12- التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتضمن بعض المفاهيم المبسطة عن الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناهج التعليم (اللغة العربية، اللغة الإنجيلزية، الرياضيات) والأنشطة التعليمية.

13- تعزيز قدرات المعلمين من خلال دورة تدريب المدربين لإعداد كوادر بالجامعات والمدارس والمؤسسات لنشر الوعي بالثقافة المالية والأنشطة المالية غير المصرفية ومنحهم شهادة من الهيئة ومعهد الخدمات المالية.

14- خلق نموذج محاكاة للرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية بكافة أدوارها (مطابق للدور الرقابي للهيئة من رقابة على الأسواق-الشكاوى-الإلزام-التظلمات) ودمجه في الأنشطة المالية بالجامعات الحكومية والخاصة خاصةً كليات الحقوق.

15- تعزيز قدرات القائمين على المنظمات والمؤسسات المختصة بالمرأة وبذوي الاحتياجات الخاصة لنشر الوعي بالأدوات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي من خلال برنامج تدريب المدربين ومنحهم شهادة لنشر الثقافة المالية.

16- التشجيع على الاستثمار في البورصة للمبتدئين وغير المحترفين من خلال الاستثمار فى صناديق الاستثمار من خلال نشر الوعى بصناديق الاستثمار كأداة استثمار آمنة ومن خلال إتاحة قاعدة بيانات بكافة صناديق الاستثمار تحدث دوريًا تتضمن صافى أصول الصندوق، والكوبونات، ونشرت الاكتتاب، وتعديلاتها.

17- تشجيع مشاركة المستثمرين ومجموعات الأعمال فى الاستثمارات المستدامة.

18- توفير بناء القدرات لإنشاء مجموعة عمل من الخبراء فى مجال التمويل المستدام.

19- إنشاء روابط لتعزيز الاستثمارات المستدامة.

20- إنشاء روابط وشراكات مع المؤسسات الدولية وصناديق المشروات الصديقة للبيئة في مجال التمويل المستدام.

21- عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لتاهيل العاملين والمهنيين بالقطاع المالي غير المصرفي داخل مصر وخارجها.

22- التواصل مع مراكز ومعاهد التدريب والهيئات التعليمية والمهنية المتخصصة في الداخل والخارج بهدف تبادل الخبرات في المجالات المالية غير المصرفية.

23- إعداد الدراسات ونشر الأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي بما يساعد على نشر المعرفة في كافة المجالات.

24- العمل على توفير الموارد اللوجستية اللازمة لدعوة الخبراء من داخل مصر ومن خارجها من دول العالم المختلفة لتقديم خبراتهم في مجال الرقابة على أساس الخطر.