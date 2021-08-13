شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: 11.7 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أرامكو عن أن متوسط الإنتاج الإجمالي من المواد الهيدروكربونية في الربع الثاني بلغ 11.7 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، فيما يشمل الرقم متوسط إنتاج النفط الخام البالغ 8.6 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى أن مساعي الشركة المستمرة لترشيد التكاليف نجحت في تعزيز مركزها المتقدم على منافسيها في انخفاض تكلفة الإنتاج.

وقالت الشركة في تقرير النتائج المالية للربع الثاني ونصف السنة لعام 2021: إن أرامكو تواصل تنفيذ خططها للنمو في قطاع التنقيب والإنتاج، وتتقدم في مشاريع متعددة لإطلاق إمكانات تحقيق القيمة للاحتياطيات الهيدروكربونية في المملكة.

وأشارت إلى أن أهم التطورات في قطاع التنقيب والإنتاج في الربع الثاني من عام 2021 تتمثل في نجاح الشركة في إنجاز وربط مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام في عين دار وفزران، ويستهدف هذان المشروعان مكامن ثانوية تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 175 ألف برميل في اليوم، إضافة إلى برامج زيادة إنتاج النفط الخام في حقل المرجان وحقل البري في المراحل النهائية من أعمال التصميم الهندسي، وأنشطة البناء مستمرة في التقدم، ومن المتوقع أن يضيف مشروع حقل المرجان 300 ألف برميل في اليوم، وسيضيف مشروع حقل البري 250 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025.

ولفتت إلى أن برنامج تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة يقترب من مرحلة التصميم الهندسي النهائية، مع استمرار أنشطة الشراء والبناء في التقدم، فيما تم تصميم البرنامج لتوفير ما يصل إلى 2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز لإعادة ضخها في شبكة الغاز الرئيسة بحلول عام 2024.

وأوضحت الشركة أن قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو ما زال أحد أكبر قطاعات التكرير والبتروكيميائيات في العالم، إذ حقق قيمة إضافية من خلال تحسين مجموعة أعماله، تماشيا مع إستراتيجيته طويلة المدى الهادفة إلى تحقيق المزيد من التكامل وتنويع الأعمال.

وذكرت أن في النصف الأول من عام 2021، استهلك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 44.0% من إنتاج الشركة من النفط الخام (في مقابل 37.4% في منتصف عام 2020.

وأوضحت أن أهم التطورات في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الربع الثاني من عام 2021 جاء على رأسها تحقيق هدف أن تكون سابك بمثابة الذراع الكيميائي لمجموعة أرامكو، وأحد أهم الكيانات في المجموعة، ولإضفاء قيمة إضافية من خلال التكامل، مشيرة إلى أن أرامكو تعمل على نقل مسؤوليات التسويق والبيع لعدد من منتجاتها من البتروكيميائيات والبوليمرات إلى سابك، إضافة إلى ذلك سيتم نقل مسؤولية الشراء وإعادة البيع لعدد من منتجات سابك إلى شركة أرامكو للتجارة.

ووفقا للتقرير، تهدف هذه التغييرات إلى تمكين سابك من التركيز على أعمال البوليمرات والمنتجات المشتقة، بينما تركز شركة أرامكو للتجارة على الوقود والمركبات العطرية والميثيل ثلاثي بيوتيل إيثر، مما يسهم في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز العلامة التجارية للشركتين وتحسين القدرة التنافسية بشكل عام، وجار العمل على تحقيق مزيد من التكامل والتعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال المشتريات وسلسلة التوريد وتحسين اللقيم وتكامل خطوط الإنتاج والأعمال والصيانة.

وذكر التقرير أن الشركة تظل ملتزمة بالتحول العالمي في مجال الطاقة، وترى أن الطاقة المتجددة تمثل تكاملا مع منتجاتها من الطاقة، بفضل الثروة الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تقييم عدد من المشاريع التي يحتمل تنفيذها مع مجموعة من الشركاء للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وبلغت نسبة موثوقية إمدادات الشركة في الربع الثاني 100.0% (مقابل 99.8% في الربع الثاني من عام 2020) وذلك بفضل محافظتها على المرونة التشغيلية واستمرار تحسن الخدمات اللوجستية.