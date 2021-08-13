شكرا لقرائتكم خبر عن 7 % زيادة في حاويات المسافنة بالموانئ خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال شهر يوليو لعام 2021م، مناولة 602 ألف حاوية صادرة وواردة، وتشمل حاويات المسافنة التي شهدت ارتفاعا لافتا بنسبة 7.38% بواقع أكثر من 244 ألف حاوية قياسية، وبلغ أعداد البضائع المناولة أكثر من 24 مليون طن، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعا بنسبة 7.64% بواقع 1،028 سفينة.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة 254%، بواقع 2 مليون رأس من الماشية الحية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد الركاب بنسبة 91%، بواقع أكثر من 54 ألف راكب.

وشهدت الموانئ ارتفاعا في أعداد السيارات بنسبة 77%، بواقع أكثر من 66 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 1،4 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة في أحجام المناولة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماريا، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.

زيادة ملحوظة في البضائع المناولة (اليوم)