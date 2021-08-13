شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتوفير فرص عمل في حفر الآبار وصيانتها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن الجمعية وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الأكاديميات بهدف تدريب أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية تدريبا يبدأ بالتوظيف عبر إلحاقهم بدبلوم تعليمي مدته عامان، توفره لهم الأكاديمية وهم على رأس العمل.

وأكد العفيصان أن الاتفاقية تسعى إلى توفير فرص عمل لأبناء الوطن من المستفيدين من خدمات الجمعية، وتسهم أيضا بذلك في توطين مجال حفر الآبار وصيانتها ليقود هذا المجال الحيوي جيلا واعدا من أبناء الوطن، مبينا أن الجمعية وفرت أيضا للطلاب المستفيدين من الفرص الوظيفية دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية بالتعاون مع الأكاديمية.

وأوضح أن «بر الشرقية» تحرص ضمن خطتها الإستراتيجية على تفعيل الشراكات المجتمعية وتعزيز التنسيق والتواصل مع أفراد ومؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على أبناء الأسر المستفيدة بالمنطقة الشرقية.