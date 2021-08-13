شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 42.9 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي ممن ورَّدوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة نحو 42.950.585 ريالا، وذلك لـ 119 مزارعا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ 370.314.635 ريالا لـ 1126 مزارعا وبكمية 285.765 طنا.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 456.179 طنا لـ 1822 مزارعا.

ودعت المؤسسة المزارعين إلى إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.