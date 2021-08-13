شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 20 مشروعا لـ مبادرة "حياة كريمة" خلال المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف 214 تجمعاً ريفياً، حيث إلى أن الاعتمادات المستهدفة لها ضمن خطة العامين الماليين 2020/2021 و2021/2022 تبلغ 9.59 مليار جنيه،حسبما ماقالته وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعن المشروعات المستهدفة خلال 2021/2022

تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قريةاستكمال وإنشاء 19 مستشفى إنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة.

1- تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل

2- إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية

3- استكمال وإنشاء 19 مستشفى

4- إنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف في 749 قرية

5- تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية

6- تأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.

7- إنشاء 10828 فصلا دراسيا

8- إنشاء وتطوير 782 مركز شباب/ملعب خماسي

9- إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية

10- إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم

11- تطوير 319 مكتب بريد

12- إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية

13- إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف

14- توريد 800 سيارة إسعاف

15- توفير 510 عيادة متنقلة،

16- إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية

17- إنشاء 191 مركز خدمات زراعية.

18- تخصيص 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم

19- تخصيص 20 مليار جنيه للكهرباء

20- تخصيص 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه