شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الواردات المصرية من الذرة تتجاوز 148 مليون دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من الذرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 236 مليون و301 ألف دولار، فى شهر مايو الماضى، بينما كانت 114 مليون و382 ألف دولار فى شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت 121 مليون و919 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الواردات المصرية من الذرة كانت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 755 مليون و78 ألف دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 576 مليون و748 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 178 مليون و330 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الواردات من المواد الخام القمح وبلغت قيمته 148 مليون و316 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 131 مليون و949 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 16 مليون و367 ألف دولار، بينما تراجعت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان لتسجل نحو 6 ملايين و756 ألف دولار فقط، مقابل 29 مليون و348 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 22 مليون و592 ألف دولار، وسجلت واردات السمسم نحو 4 ملايين و406 ألف دولار فى مايو الماضى، مقابل 4 ملايين و278 ألف دولار فى مايو عام 2020، بزيادة بلغت 128 ألف دولار.