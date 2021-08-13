شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "والت ديزني" تحقق أرباحا وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع المالي الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ولت ديزني" الأمريكية للمتنزهات الترفيهية والأفلام السينمائية أنها حققت أرباحا وإيرادات أعلى من توقعات المحللين في الربع المالي الثالث المنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز الماضي، وذلك بفضل إيرادات وحدة المتنزهات التي أعادت افتتاح أبوابها للزوار للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا.



وكشفت الشركة الأمريكية في بيان رسمي عن أنها حققت صافي ربح قدره 923 مليون دولار في الربع المالي الثالث مقارنة بخسائر قدرها 4.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض المواد المكررة، سجلت "والت ديزني" أرباحا فصلية بحوالي 80 سنتا لكل سهم بينما أشارت توقعات المحللين إلى أرباح بحوالي 55 سنتا لكل سهم.



وقفزت إيرادات "والت ديزني" بنسبة 45% إلى 17.02 مليار دولار في الربع المالي الثالث مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل إيرادات عند 16.7 مليار دولار.



وبلغ عدد مشتركي خدمة "ديزني بلس" للعروض التلفزيونية والأفلام الحصرية 116 مليون مستخدم مقارنة بنحو 57.5 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2020 فيما توقع المحللون عدد مستخدمين عند 114.5 مليون.



كما ارتفعت إيرادات الشركة من المتنزهات بنسبة 307% إلى 4.3 مليار دولار، كما سجلت أرباحا عند 356 مليون دولار.