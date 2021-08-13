شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية: نفذنا 126 محطة طاقة شمسية خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، إن الطاقة الشمسية تعظم المكون المحلى وتستخدم في الصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع خاصة محطات الطاقة الشمسية، موضحة أن الطاقة الشمسية لها جدوى اقتصادية كبيرة.

وأضافت مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى قدمه الإعلامية لما جبريل، أنه خلال العامين تم تنفيذ 126 محطة طاقة شمسية على مستوى الجمهورية بإجمالى قدرات 1,8 ميجا وات، موضحة أن قدرات محطات تتراوح ما بين 5 كيلو وات حتى 500 كيلو وات.

ولفتت مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، إلى أن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية تتمثل في أنه يتم ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما هناك انخفاض مكونات الطاقة الشمسية وسعرها على مستوى العالم، وبالتالي جدوى اقتصادية مرتفعة للغاية .