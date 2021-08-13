شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" و"إس أند بي 500" يواصلان تحطيم الأرقام القياسية لثال جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس ليواصل "داو جونز" و"إس أند بي 500" الإغلاق عند مستويات قياسية، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى مستوى 375 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين – أحد قياسات التضخم – في أمريكا بنسبة 1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 1% في يوليو/تموز متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.2% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلق عند 69.09 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل 13 سنتا وأغلق عند 71.31 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 35500 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35510 نقاط وأقل مستوى عند 35352 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 4460 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4461 نقطة وأقل مستوى عند 4435 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 14816 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14824 نقطة وأقل مستوى عند 14698 نقطة.