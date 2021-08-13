شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية بشأن المعروض والطلب على الحبوب.



وخفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها بشأن الإنتاج المحلي من الذرة بنسبة 2.7% كما خفضت توقعاتها بشأن حصاد الصويا بنسبة 1.5% نتيجة جفاف الطقس وتراجع المساحات المزروعة.



وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن إنتاج أمريكا من القمح تضرر نتيجة جفاف الطقس وسط توقعات بانخفاض كميات القمح المنتج إلى أدنى مستوى في 19 عاما عند 1.697 مليار بوشل، وهو ما يعد انخفاضا بنسبة 2.8% مقارنة بتوقعات الوزارة في شهر يوليو/تموز.



وأوضح التقرير أيضا أن حصاد القمح في الولايات المتحدة مكتمل تقريبا بينما سيبدأ حصاد الذرة والصويا في الشهر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الذرة سوف يصل إلى 14.750 مليار بوشل بناء على متوسط إنتاج 174.6 بوشل عن كل فدان.



أما إنتاج الصويا، فمن المتوقع بحسب التقرير أن يصل إلى 4.339 مليار بوشل بناء على متوسط إنتاج 50 بوشل لكل فدان.



وبالمقارنة، توقع محللون أن يبلغ إنتاج الذرة الأمريكية 15.004 مليار بوشل وإنتاج الصويا 4.375 مليار بوشل.



كان تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في يوليو/تموز قد توقع إنتاج الذرة عند 15.165 مليار بوشل بمتوسط عائد 179.5 بوشل لكل فدان، في حين توقع إنتاج الصويا عند 4.405 مليار بوشل بمتوسط عائد 50.8 بوشل.



وفي ختام تداولات الخميس، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.6% إلى 5.65 دولار للبوشل.