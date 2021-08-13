شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة بأكثر من 1% بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى مستوى 375 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين – أحد قياسات التضخم – في أمريكا بنسبة 1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 1% في يوليو/تموز متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 23.1 دولار للأوقية.