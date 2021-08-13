شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب صدور بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سجل نموا بنسبة 4.8% في الربع السنوي الثاني، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين وتأتي بعد انكماش في الربع الأول بنسبة 1.6%.



وسجلت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا بنسبة 1% متجاوزة توقعات بنمو نسبته 0.8% في يوليو/تموز.



وانخفض الإنتاج الصناعي في بريطانيا بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي كما سجل الميزان التجاري السلعي عجزا بحوالي 12 مليار جنيه إسترليني، فيما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.2% دون توقعات بنسبة 0.4%.



وتتابع الأسواق عن كثب تطورات جائحة كورونا في ظل مواجهة العديد من الدول حول العالم لموجة جديدة من الإصابات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3802، وسجل أعلى سعر عند 1.3879 وأقل سعر عند 1.3795.