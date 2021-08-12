سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.

فقد قفز المؤشر داو جونز الصناعي 14.74 نقطة بما يعادل 0.04 في المئة إلى 35499.71 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 13.12 نقطة أي 0.29 في المئة إلى 4460.82 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 51.13 نقطة أي 0.35 في المئة إلى 14816.26 نقطة.