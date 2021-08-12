شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر التغيرات المناخية على أسعار الخضراوات والفاكهة؟.. الشعبة التجارية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضى قد تؤثر سلبا على بعض الأصناف، التي كان من المقرر أن تغزو الأسواق خلال الفترة من شهر 9 – 10 المقبلين، وبالتالي قد يتأثر حجم المعروض من تلك الأصناف في السوق، وقد ترتفع أسعار بعض الأصناف.

وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن حجم الإنتاج المصري من المحاصيل الزراعية ساهم في تخفيض حدة التقلبات الجوية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة زيادة حجم الرقعة الزراعية والاستفادة الأمثل من الإنتاج الزراعى.

وفيما يخص أسعار المانجو، أوضح النجيب، أن المانجو تعرضت لموجة برودة شديدة خلال فصل الشتاء الماضى، ما أثر على الإنتاج المحلى وأصيبت بعض المزارع بأمراض نتيجة التقلبات الجوية، والتي تسببت إلى نقص المعروض منها، ما أدى الى رفع السعر بنسب متفاوتة بين مختلف الأصناف.