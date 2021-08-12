شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى ختام تداولات اليوم بمصر.. عيار 21 يسجل 773 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب بختام تداولات اليوم الخميس، بعد ارتفاعه بقيمة 6 جنيهات بسوق الذهب في مصر، ليصعد الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب من 767 جنيها للجرام إلى 773 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1737 دولار إلى 1754 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه

عيار 21 سجل 773 جنيها

عيار 18 سجل 662.5 جنيه

الجنيه الذهب 6184 جنيها

وعاد الذهب للارتفاع مرة أخرى بعد أن هبط الدولار عن ذروة أربعة أشهر مقابل عملات مناظرة كبيرة اليوم الخميس إذ يستوعب المتعاملون في العملات بيانات من اليوم السابق تظهر أن التضخم الأميركي ربما يعتريه الفتور.

ولم يطرأ تغيير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 92.907 بعد أن نزل 0.2 بالمئة أمس الأربعاء، عقب تقرير أظهر انحسار نمو أسعار المستهلكين.