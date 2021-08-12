شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب تزامنا مع ارتفاع طفيف للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ارتفاع الدولار قليلا أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى مستوى 375 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين – أحد قياسات التضخم – في أمريكا بنسبة 1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 1% في يوليو/تموز متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش عند 1753.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1759.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1742.6 دولار.