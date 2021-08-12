شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى مستوى 375 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهي قراءة اتسقت مع توقعات المحللين.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين – أحد قياسات التضخم – في أمريكا بنسبة 1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 1% في يوليو/تموز متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وتتابع الأسواق عن كثب تطورات جائحة كورونا في ظل مواجهة العديد من الدول حول العالم لموجة جديدة من الإصابات.



يأتي ذلك نتيجة ظهور سلالة "دلتا" في بعض الدول، وهي متحور للفيروس يتسم بكونه سريع التفشي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.