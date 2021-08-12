شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره ويستقر سلبيا خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى متابعة الأسواق لمستويات إنتاج "أوبك".



وتحدثت وكالات أنباء عن البيت الأبيض يمارس ضغوطا سياسية على منظمة "أوبك" من أجل زيادة إنتاجها النفطي والضغط على الأسعار.



من جانبها، توقعت "أوبك" استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط مشيرة إلى أنه سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا في عام 2022.



وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2021 بنحو 100 ألف برميل يوميا بينما رفعت توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل بنحو 200 ألف برميل يوميا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.03 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 69.1 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1% إلى 71.3 دولار للبرميل.