«متقللش درجة حرارة التكييف عن25.. أفصل الفيش.. متابعة الاستهلاك بشكل يومي ».. 13 حيلة للسيطرة على ارتفاع فاتورة الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - خلال الشهر الماضي أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء تطبيق الأسعار الجديدة لـ فاتورة الكهرباء لعام 2021 بنسبة 13%، والتي ستقتصر على 5 شرائح الأولي من الاستهلاك المنزلي.

الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء 2021 التى بدأت الكهرباء تطبيقها من بداية الشهر الماضي بدأت من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا، ومن 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا، ومن صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا، ومن 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش، ومن 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا، ومن6651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشا ومن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشا، ومن صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا.

وفوجئ البعض بارتفاع فاتورة الكهرباء، خاصة في فترة الصيف، بسبب استخدام التكيفيات والمراوح لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الجو، ما يتسبب في نفاذ رصيد الكارت في العدادات مسبقة الدفع، ويجب على الشخص شحن العداد مرة أخرى، خلال الشهر.

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، قدم نصائح من أجل ترشيد الاستهلاك، والسيطرة على ارتفاع الفواتير، جاءت كما يلي:

1- يجب على المواطن متابعة استهلاكه للكهرباء بشكل يومي، ليعرف إلى أي شريحة وصل، حتى لا يفاجأ أثناء دفع الفاتورة، أو شحن العداد الذكي.

2- يجب إطفاء الأجهزة في أي وقت لا تستخدم فيه، وإطفاء مصابيح الكهرباء عند مغادرة الشقة.

3- يجب الحرص أثناء استخدام أي أجهزة تستخدم في التسخين مثل الكاتل والمكواة وغيرها، نظرًا لأنها تستهلك الكثير من الكهرباء، ويمكن استبدال الكاتل بتسخين المياه بالطريقة التقليدية عن طريق البراد.

4- أي جهاز كهربائي لا يحتاجه المواطن يجب إزالة الفيشة الخاصة به من الكهرباء، وسحب فيشة اللاب توب وجهاز الكمبيوتر حتى في حالة عدم تشغيله.

5- لا تترك شاحن الهاتف المحمول في فيشة الكهرباء. حسبما نشر موقع "الوطن".

6- يجب إزالة فيشة التليفزيون بعد إغلاقه «مفيش حاجة اسمها قفلته من الريموت كنترول».

7- لا يجب الفتح والغلق المتكرر للأجهزة الكهربائية، خاصة الثلاجة والفريزر.

8- يجب إبعاد الثلاجة عن الحائط بمسافة مناسبة.

9- يجب الحرص في أثناء استخدام التكييف؛ نظرًا لأنه يستهلك كهرباء كثيرة، ويجب عدم تقليل درجة الحرارة عن 25 درجة، مع ضرورة الصيانة الدورية للتكييفات والثلاجات، حتى لا يحدث ضرر يسبب استهلاكها المزيد من الكهرباء، ويٌفضل أن تجلس الأسرة كلها في غرفة تكييف واحدة، لا سيما إذا كان هناك أكثر من جهاز في المنزل الواحد.

10- عدم تشغيل السخان الكهربي نهائيا، نظرًا لأنه ليس هناك حاجة لاستعمال مياه دافئة أو ساخنة في فصل الصيف.

11- تجميع كميات الغسيل لغسلها مرة واحدة، واستخدام برامج الغسيل القصيرة، والموفرة للطاقة، خاصة في الغسالات الأتوماتيك.

12- استبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة «لمبات الليد»، لتقليل استهلاك الطاقة.

13- ينصح بقراءة كارت استخدام الطاقة المرفق بجهاز كهربي قبل شرائه، ويجب أن تحرص على شراء الأجهزة الكهربية الموفرة حتى لو كان سعرها مرتفعا عن غيرها من الأجهزة التي لا توفر الطاقة.