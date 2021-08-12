شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض وسط ضغوط على عملات السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الخميس في ظل إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية والضغوط على عملات السلع.



وتتابع الأسواق عن كثب تطورات جائحة كورونا في ظل مواجهة العديد من الدول حول العالم لموجة جديدة من الإصابات.



ياتي ذلك نتيجة ظهور سلالة "دلتا" في بعض الدول، وهي متحور للفيروس يتسم بكونه سريع التفشي.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار الغذاء في نيوزلندا ارتفع بنسبة 1.3% خلال يوليو/تموز بعد قراءة المؤشر بارتفاع نسبته 1.4% خلال يونيو/حزيران.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات عن أن مؤشر توقعات التضخم في نيوزلندا ارتفع بنسبة 2.27% في يوليو/تموز مقارنة بالقراءة السابقة عند ارتفاع بنسبة 2.05%.



بالمقارنة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين – أحد قياسات التضخم – في أمريكا بنسبة 1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.6%، في حين تباطأت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في نفس الفترة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7010، وسجل أعلى مستوى عند 0.7049 وأقل سعر عند 0.6997.