شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية دولية لتعزيز الاقتصاد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، افتراضياً اليوم، مشاورات رباعية بهدف تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وناقش المسؤولون أهمية التعاون الدولي المستدام لإنهاء جائحة كوفيد-19 في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

كما بحثوا سبل تعزيز التعاون المستمر في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات الإستراتيجية التي تواجه المنطقة، ومكافحة المعلومات المضللة، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية المؤسسات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، ودعم البلدان المعرضة للإجراءات القسرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

واستعرض المسؤولون خلال المشاورات الرباعية ملف السلام والأمن في مضيق تايوان، والأزمة المستمرة في بورما، مؤكدين مجددًا دعم بلدانهم لمركزية الآسيان، ونظرة آسيان حول المحيطين الهندي والهادئ.