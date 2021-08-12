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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة ينبع ووزارة الاستثمار بحثتا أوجه التعاون وعددا من الموضوعات ذات الصلة بالاستثمار.

كما جرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية ذات القيمة النوعية بمحافظة ينبع، في ظل ما تتميز به من ميزات نسبية عالية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والسياحية والعقارية وغيرها، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة والارتقاء بها وفق أعلى المواصفات.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار بغرفة محمد الشمراني السعي لجعل قطاع الأعمال والمشاريع الاستثمارية بينبع وفق أعلى المواصفات بما يعزز تنمية المحافظة، مبينا أن هناك تعاونا بين غرفة ينبع والهيئة الملكية للجبيل وينبع فيما يخص الفرص الاستثمارية وتسويقها.

وتطرق مدير إدارة التعاون المناطقي بالوزارة عاصم الفريح إلى منصة «استثمر بالسعودية» المختصة بعرض الفرص الاستثمارية، وإمكانية العمل مع غرفة ينبع لرفع تلك الفرص على المنصة وتسويقها بعد التأكد من جدواها وأنها قابلة للتسويق للمستثمر المحلي والأجنبي.