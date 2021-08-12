3.5 تريليونات

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وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر «إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا الموازنة، مما يضع الجميع على المسار لإحداث تحول تاريخي في كيفية عمل الاقتصاد الأمريكي بالنسبة للأمريكيين.
وتشمل خطة الموازنة، تمويلا لتدابير تتعلق بالمناخ، واستثمارات جديدة في البنى التحتية، تتضمن المواد التي تم حذفها من حزمة مجلس الشيوخ، ومنح إقامات لملايين العمال المهاجرين، إضافة إلى دفع أقساط الجامعات الحكومية لمدة عامين.
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