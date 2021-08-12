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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3.5 تريليونات دولار قيمة مسودة موازنة أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي، لدعم الاستثمار الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي، بموافقة 50 صوتا مقابل 49.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر «إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا الموازنة، مما يضع الجميع على المسار لإحداث تحول تاريخي في كيفية عمل الاقتصاد الأمريكي بالنسبة للأمريكيين.

وتشمل خطة الموازنة، تمويلا لتدابير تتعلق بالمناخ، واستثمارات جديدة في البنى التحتية، تتضمن المواد التي تم حذفها من حزمة مجلس الشيوخ، ومنح إقامات لملايين العمال المهاجرين، إضافة إلى دفع أقساط الجامعات الحكومية لمدة عامين.