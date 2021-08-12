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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب بدأت بصرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 42.9 مليون ريال وذلك لعدد 119 مزارعا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ 370.3 مليون ريال لعدد 1126 مزارعا وبكمية 285.765 طنا.

يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب، بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 456.179 طنا لعدد 1822 مزارعا.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.