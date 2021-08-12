دول الخليج تحقق في إغراق الأسواق من منتج ورق الكرتون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج ورق الكرتون.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن قرار اللجنة ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج ورق الكرتون يتضمن ورق فلوتنج وورق تستلاينر، والمندرجة تحت البنود الجمركية (48051910؛ 48051920؛ 48051990؛ 48052400؛ 48052500؛ 48051100) من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، ذات منشأ أو المصدرة من ألمانيا، وفرنسا، والهند، التي تقدم بها مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وشركة الظفرة لصناعة الورق باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.

وقال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري، «إن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون»، مضيفا «إن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية».

من جانبه، بين المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز، أن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، داعيا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة الرسمية التي يمكن طلب الاشتراك بها.

تحقق في إغراق أسواق الخليج بورق الكرتون

