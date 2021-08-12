توقع انخفاض عجز الميزانية السعودية إلى 102 مليار بنهاية 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت كل من جدوى للاستثمار، والأهلي كابيتال، انخفاض عجز الميزانية السعودية بنهاية العام الجاري، عن المستهدف الذي حددته الحكومة في بيان ميزانية 2021 البالغ 141 مليار ريال، والذي يمثل 4.9% من الناتج المحلي.

وقدرت شركة جدوى للاستثمار، عجز الميزانية السعودية بنهاية العام الجاري بنحو 102 مليار ريال، بانخفاض نسبته 28%، عن العجز المقدر (141 مليار ريال)، مبينة أن الربع الثاني سجل عجزا متواضعا قيمته 4.6 مليارات ريال، وبالتالي بلوغ العجز خلال النصف الأول 12 مليار ريال.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، مع الوضع في الحسبان التقديرات لعجز الموازنة لعام 2021 ككل والذي يبلغ 102 مليار ريال، يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن الطبيعي أن يكون العجز أكبر بصورة واضحة في النصف الثاني.

ارتفاع كبير للإيرادات

وأوضحت جدوى أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الثاني بلغت 248 مليار ريال، وهي مرتفعة بنسبة كبيرة (85%) وبمقدار 114 مليار ريال، على أساس سنوي، مبينة أن الإيرادات النفطية زادت بنسبة 38%، على أساس سنوي فيما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 203%، على أساس سنوي.

وأرجعت جدوى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة (203%) أو ما يعادل 78 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بصورة أساسية، إلى رفع ضريبة القيمة المضافة، من 5% الى 15% في يوليو العام الماضي، مبينة أن ذلك أدى إلى أن تسجل شريحة «الضرائب على السلع والخدمات» أعلى إجمالي ربعي لها على الإطلاق.

ترقب مزيد من الإنفاق

من جانبها أفادت شركة الأهلي كابيتال أنه مع انخفاض العجز المالي إلى 4.6 مليار ريال في الربع الثاني و12.1 مليار ريال للنصف الأول، مقارنة بـ109 مليارات ريال في الربع الثاني 2020 و143 مليار ريال في النصف الأول من 2020، سيكون لدى الحكومة مجال لإنفاق المزيد نحو النفقات الرأسمالية في النصف الثاني من عام 2021.

الدين دون المستهدف

وأوضحت الأهلي كابيتال أن الدين العام لا يزال أقل بكثير من هدف الحد الأقصى للديون الحكومية عند 50% من الناتج المحلي، حيث بلغ 923 مليار ريال يمثل 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021، وشكل الدين المحلي 535 مليار ريال (58%) بينما بلغ الدين الخارجي 388 مليار ريال (42%).

الإنفاق على الصحة

وأشارت الأهلي كابيتال إلى ارتفاع النفقات بنسبة 3.92% على أساس سنوي (+19.1% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 253 مليار ريال، يعود إلى الزيادة في التنمية الصحية والاجتماعية (+37.2 على أساس سنوي و+ 66.9% على أساس ربع سنوي).

ولفتت إلى ارتفاع النفقات الجارية (النفقات التشغيلية) بنسبة 7.9% على أساس سنوي (+ 17% على أساس ربع سنوي) إلى 231 مليار ريال، في حين انخفضت النفقات الرأسمالية (النفقات الرأسمالية) بنسبة 25.1%. على أساس سنوي (+ 46.6% على أساس ربع سنوي) إلى 21.9 مليار ريال.

ارتفاع الضرائب

وذكرت أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت 203% على أساس سنوي (+ 31.5% على أساس ربع سنوي)، نتيجة ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي تم رفعها في يوليو 2020 إلى 15% من 5%) بنسبة 544% على أساس سنوي لتصل إلى 67.9 مليار ريال. وارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح وأرباح رأس المال بنسبة 337% على أساس سنوي لتصل إلى 7.18 مليار ريال، بينما ارتفعت الضرائب الأخرى بنسبة 483% لتصل إلى 19.6 مليار ريال. وانخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 10.6% لتصل إلى 16.9 مليار ريال.