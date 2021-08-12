تسجيل 543 ألف صفقة عقارية منذ تطبيق ضريبة التصرفات

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وجاءت منطقة الرياض في المقدمة بعدد الصفقات العقارية المسجلة بـ 125,110 صفقات، تلتها محافظة جدة بـ 55,680 صفقة، وسجلت مدينة بريدة 20,462 صفقة، ومنطقة مكة المكرمة 18,955 صفقة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 18,557 صفقة.
وتعد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الالكترونية التي تمكن الأفراد والمكلفين في قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، إضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.
543 ألف صفقة عقارية
- الرياض 125,110
- جدة 55,680
- بريدة 20,462
- مكة المكرمة 18,955
- المدينة المنورة 18,557
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