المالية تطلق برنامج سفراء الإيرادات لتطوير العمليات المالية

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وأوضح وكيل الوزارة للإيرادات العامة طارق الشهيب أن البرنامج يهدف إلى تكوين نواة شبكة مستقبلية لمجموعة أفراد متمكنين في مجال الإيرادات الحكومية في وكالة الإيرادات بوزارة المالية وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية الأخرى، بهدف توفير مصدر للإثراء المعرفي للموظفين في أماكن عملهم داخل مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تخريج سفراء ممارسين معتمدين.
ويستفيد من البرنامج منسوبو وكالة الإيرادات في الوزارة وإدارات الإيرادات في الجهات الحكومية المختلفة، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مرحلتين، الأولى تختص بتحليل جدارات الموظفين المستهدفين، إضافة إلى تصميم برامج نقل المعرفة لتطبيق منهجيات الإيرادات، في حين تأتي المرحلة الثانية التي تسهم في نقل المعرفة عبر عمليات تدريبية متنوعة منها التحليل المالي وتنبؤ الإيرادات وإدارة المخاطر ودورة تدريب المدربين، إضافة إلى التدريب القائم على رأس العمل لمشاريع مرتبطة بأعمال الوزارة.
المستهدفون من البرنامج سفراء الإيرادات
منسوبو وكالة الإيرادات في الوزارة
إدارات الإيرادات في الجهات الحكومية
مراحل تنفيذ البرنامج
المرحلة الأولى:
تختص بتحليل جدارات الموظفين المستهدفين وتصميم برامج نقل المعرفة لتطبيق منهجيات الإيرادات
المرحلة الثانية:
تسهم في نقل المعرفة عبر عمليات تدريبية متنوعة منها التحليل المالي وتنبؤ الإيرادات وإدارة المخاطر
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