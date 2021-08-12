الاتحاد البريدي العالمي يناقش تأثيرات الجائحة واستراتيجيات ضمان استمرارية الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي تأثيرات جائحة كورونا على منشآت القطاع واستراتيجيات ضمان استمرارية أعمالها.

وشاركت مؤسسة البريد السعودي «سبل» في أعمال المؤتمر الذي عقد في مدينة أبيدجان بساحل العاج، ورأس رئيس مؤسسة البريد السعودي «سبل» المهندس آنف أبانمي وفد البريد السعودي المشارك في المؤتمر، وشارك في أعمال اللجنة الوزارية، التي ناقشت عددا من الموضوعات في قطاع البريد ومدى تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على العملية البريدية، مع وضع استراتيجيات لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثرها، وكذلك التحديات التي يواجهها الاتحاد البريدي العالمي في تقليص الفجوة بين البلدان الصناعية والنامية من خلال رقمنة القطاع البريدي.

وناقش المؤتمر خلال اجتماعاته وثائق الاتحاد البريدي العالمي واستراتيجية أبيدجان البريدية للفترة 2022 - 2025 وكذلك خطة المنتجات المتكاملة ونظام الأجور المتكامل، كما استعرض اقتراحات من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمارات البريدية واقتراحات الدول الأعضاء التي تتعلق بوثائق الاتحاد البريدي العالمي ومن ذلك، الدستور، والنظام الداخلي للمؤتمرات، والنظام العام، والاتفاقية البريدية العالمية، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وستجري خلال المؤتمر الذي انطلقت أعماله في 9 أغسطس وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، انتخابات لمنصب المدير العام ونائب المدير للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وكذلك انتخابات لعضوية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي للدورة المقبلة، إذ المملكة مرشحة لعضوية وشغل مقعدين في هذين المجلسين، وهي عضوية سبق للمؤسسة الفوز بها في دورات سابقة.

وتعد المملكة عضوا فاعلا ومؤثرا في اجتماعات الاتحاد الدولي للبريد ويعول على صوتها جميع الأعضاء في انتخابات الاتحاد، وذلك لمكانتها الحاضرة والمؤثرة اقتصاديا وسياسيا على الساحة الدولية.